Аварийные отключения в Украине 16 октября - где не будет света

В четверг, 16 октября, в Украине продолжает оставаться напряженной ситуация в энергосистеме из-за последствий предыдущих российских обстрелов. В ряде областей уже введены аварийные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать работу сети.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

Аварийные отключения в Украине

Кроме того, во всех регионах страны действуют графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий, что помогает сбалансировать нагрузку на систему.

На Черниговщине местное облэнерго сообщило о применении трех очередей почасовых отключений. Специалисты отмечают, что ситуация остается динамичной и может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

Энергетики призывают граждан экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки. Бережное потребление поможет уменьшить риск новых отключений или сократить их продолжительность.

Операторы систем распределения советуют следить за обновлениями на официальных страницах ваших облэнерго, чтобы быть в курсе актуальной информации.

Напомним, что 16 октября на территории Киевской области временно вводили аварийные отключения электроэнергии, однако впоследствии их действие было прекращено.

Кроме того, генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко дала оценку текущему состоянию энергосистемы Украины накануне зимнего периода.