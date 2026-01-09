В Україні діють аварійні та погодинні відключення електроенергії 9 січня

В Україні аварійні відключення світла — де графіки не працюють
Через російські масовані ракетно-дронові атаки по енергетичній інфраструктурі в Україні сьогодні, 9 січня, в усіх регіонах запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії. Йдеться як про графіки погодинних відключень для населення, так і про обмеження потужності для промислових споживачів. Втім, графіки працюють не всюди.
Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.
Аварійні відключення електроенергії в Україні 9 січня
Через складну ситуацію в енергосистемі, в окремих регіонах станом на ранок було застосовано аварійні відключення електроенергії. У таких областях раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень тимчасово не діють. Зазначається, що надалі аварійні відключення поступово замінюватимуться на планові погодинні графіки.
Зокрема, аварійні відключення електропостачання наразі застосовуються в Сумах і Полтаві. Енергетики працюють над стабілізацією системи та відновленням прогнозованого режиму електропостачання.
Мешканцям рекомендують уточнювати інформацію щодо часу можливих знеструмлень за своєю адресою на офіційних ресурсах обленерго у відповідному регіоні.
Нагадаємо, у Києві масові відключення електроенергії після масованої атаки Росії по місту та області.
Також у Дніпрі виник масштабний блекаут через російську атаку. Тривають ліквідаційні роботи.
Читайте Новини.LIVE!