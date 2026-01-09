Видео
В Украине аварийные отключения света — где графики не работают

В Украине аварийные отключения света — где графики не работают

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:39
В Украине действуют аварийные и почасовые отключения электроэнергии 9 января
Электрик чинит поврежденные линии. Фото иллюстративное: УНИАН

Из-за российских массированных ракетно-дронных атак по энергетической инфраструктуре в Украине сегодня, 9 января, во всех регионах введены графики ограничения потребления электроэнергии. Речь идет как о графиках почасовых отключений для населения, так и об ограничении мощности для промышленных потребителей. Впрочем, графики работают не везде.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения электроэнергии в Украине 9 января

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в отдельных регионах по состоянию на утро были применены аварийные отключения электроэнергии. В таких областях ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний временно не действуют. Отмечается, что в дальнейшем аварийные отключения постепенно будут заменяться на плановые почасовые графики.

В частности, аварийные отключения электроснабжения сейчас применяются в Сумах и Полтаве. Энергетики работают над стабилизацией системы и восстановлением прогнозируемого режима электроснабжения.

Жителям рекомендуют уточнять информацию о времени возможных обесточиваний по своему адресу на официальных ресурсах облэнерго в соответствующем регионе.

Напомним, в Киеве массовые отключения электроэнергии после массированной атаки России по городу и области.

Также в Днепре возник масштабный блэкаут из-за российской атаки. Продолжаются ликвидационные работы.

Сумская область Полтавская область Укрэнерго отключения света Электричество графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
