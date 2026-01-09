В Украине действуют аварийные и почасовые отключения электроэнергии 9 января

В Украине аварийные отключения света — где графики не работают
Из-за российских массированных ракетно-дронных атак по энергетической инфраструктуре в Украине сегодня, 9 января, во всех регионах введены графики ограничения потребления электроэнергии. Речь идет как о графиках почасовых отключений для населения, так и об ограничении мощности для промышленных потребителей. Впрочем, графики работают не везде.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Аварийные отключения электроэнергии в Украине 9 января
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в отдельных регионах по состоянию на утро были применены аварийные отключения электроэнергии. В таких областях ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний временно не действуют. Отмечается, что в дальнейшем аварийные отключения постепенно будут заменяться на плановые почасовые графики.
В частности, аварийные отключения электроснабжения сейчас применяются в Сумах и Полтаве. Энергетики работают над стабилизацией системы и восстановлением прогнозируемого режима электроснабжения.
Жителям рекомендуют уточнять информацию о времени возможных обесточиваний по своему адресу на официальных ресурсах облэнерго в соответствующем регионе.
Напомним, в Киеве массовые отключения электроэнергии после массированной атаки России по городу и области.
Также в Днепре возник масштабный блэкаут из-за российской атаки. Продолжаются ликвидационные работы.
