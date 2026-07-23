В Україні 8-й день тривають мітинги на підтримку ексміністра оборони

Мітинг у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

В Україні восьмий день поспіль тривають мітинги на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Акції відбуваються у різних містах країни, де учасники закликають зберегти розпочаті реформи в оборонному відомстві.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE Анастасія Жиденко, Вікторія Бєккєр, Марта Байдака та Анна Шоферова.

В Україні проходять акції на підтримку Михайла Федорова

У Києві, Одесі, Львові та Харкові мітингувальники позитивно сприйняли призначення Михайла Драпатого замість Олександра Сирського на посаді головнокомандувача. Водночас вони наголошують, що Михайло Федоров має повернутися до Міністерства оборони, оскільки вважають важливим продовження розпочатих ним змін.

Жителька Києва Олександра розповіла журналістці Новини.LIVE, чому долучилася до акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Вона зазначила, що вважає його роботу ефективною та пов’язує з його діяльністю посилення ударів по російських об’єктах у Криму. За словами дівчини, вона сподівається, що одного дня зможе повернутися до місця свого народження.

Жителька Києва Олександра. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Мітингувальниця. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Мітинг у Києві. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

В Одесі під час мітингу учасники скандували "Поверніть Федорова" та висловлювали вимоги щодо боротьби з корупцією.

Мітинг в Одесі. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

У Львові також відбулася акція, де люди заявили про підтримку ексміністра та його команди.

Львів’яни, які вийшли на акцію на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова, закликали переглянути кадрові рішення. Учасники мітингу скандували: "Війна канікул не бере", "Помилились — виправляйте" та "Стояли, стоїмо і будемо стояти".

Мітинг у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Мітингувальники. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"У мене тато військовий. Він сказав: "Іди, стій до кінця, іди заради змін". Я саме заради цього тут", — розповіла одна з мітингувальниць.

У Харкові мітингувальники також вийшли на протест, під час якого лунали гасла: "Федоров, Драпатий — нас не подолати". Учасники акції закликали продовжити розпочаті зміни в оборонній сфері та висловили підтримку новому військовому керівництву.

Мітинг у Харкові. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Мітингувальники у Харкові. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепрем’єр-міністра з питань військових інновацій. За словами глави держави, ця роль має забезпечити координацію між технологічним напрямом, Міністерством оборони та військовим командуванням.

Новини.LIVE інформували, що ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що готовий продовжити роботу лише на посаді глави Міноборони. Він наголосив, що саме ця роль має необхідні повноваження для завершення започаткованих реформ у сфері оборони та реального впливу на ситуацію у війні.