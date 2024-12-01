В Україні відзначають 33 річницю референдуму за незалежність

Голосування. Фото: Голос України

В Україні у неділю, 1 грудня, відзначають 33-тю річницю голосування на референдумі за незалежність. Тоді за відповідне рішення виступила більшість громадян.

Як це було, пригадали у матеріалі Новини.LIVE.

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Акт проголошення незалежності України

1 грудня 1991 року в Україні пройшов референдум, на якому більшістю голосів громадяни підтримали Акт проголошення незалежності країни. Його ухвалила Верховна Рада 346 голосами "за" 24 серпня 1991 року.

Тоді на запитання "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" на території всіх областей 90,92% виборців дали ствердну відповідь. Так, лише в Криму за незалежність проголосували 54,19% громадян, у Севастополі 57,07%, а у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях — понад 80% громадян.

Водночас в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях — понад 95% громадян виступили "за".

Відомо, що саме цей Всеукраїнський референдум наділив Акт проголошення незалежності України тією юридичною силою, яка дозволила визнати припинення існування Радянського Союзу, як об’єкта міжнародного права. Того ж дня відбулися перші вибори президента України, на яких переміг Леонід Кравчук.

Нагадаємо, вчора в Україні святкували День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

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