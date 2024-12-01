В Украине отмечают 33-ю годовщину референдума за независимость

Голосование. Фото: Голос України

В Украине в воскресенье, 1 декабря, отмечают 33-ю годовщину голосования на референдуме за независимость. Тогда за соответствующее решение выступило большинство граждан.

Как это было, вспомнили в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Акт провозглашения независимости Украины

1 декабря 1991 года в Украине прошел референдум, на котором большинством голосов граждане поддержали Акт провозглашения независимости страны. Его приняла Верховная Рада 346 голосами "за" 24 августа 1991 года.

Тогда на вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" 90,92% избирателей на территории всех областей дали утвердительный ответ. Только в Крыму за независимость проголосовали 54,19% граждан, в Севастополе 57,07%, а в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях — более 80% граждан.

В то же время в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях — более 95% граждан выступили "за".

Известно, что этот Всеукраинский референдум наделил Акт провозглашения независимости Украины той юридической силой, которая позволила признать прекращение существования Советского Союза, как объекта международного права. В тот же день прошли первые выборы президента Украины, на которых победил Леонид Кравчук.

Напомним, вчера в Украине отмечали День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Также в материале Новини.LIVE рассказали обо всех больших и важных праздниках в декабре 2024 года.