День радіотехнічних військ — Сирський наголосив на важливості підрозділів

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

В Україні у суботу, 30 листопада, святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. З цим днем захисників привітав Головнокомандувач Олександр Сирський.

Відповідний допис з'явився у його Telegram-каналі.

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День радіотехнічних військ

"Шановні бойові побратими і посестри! Сьогодні ми відзначаємо День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Сирський зауважив, що радіотехнічні війська — це очі Протиповітряної оборони та саме вони цілодобово охороняють повітряний простір України: виявляють та відстежують ворожі літаки, гелікоптери, ракети та безпілотники.

Також саме завдяки ним від початку повномасштабної війни вдалося збити сотні російських літаків, тисячі ракет і дронів, а головне — врятовано багато життів.

"Шановні воїни Радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, щиро вітаю Вас з Вашим професійним святом. Щиро дякую за службу та відданість Українському Народу!", — додав головком.

Скриншот допису Сирського

Водночас за даними Повітряних сил, з 24 лютого 2022 року радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей Росії.

"Нині чимало воїнів радіотехнічних військ Повітряних Сил беруть активну участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами боронять країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники і ракети", — наголосили в ПС.

Нагадаємо, 29 листопада Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Донеччині. Метою було спілкування із командирами та розв'язання проблемних питань.

Також ми писали, що Сирський доручив командирам кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.