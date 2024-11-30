День радиотехнических войск - Сырский отметил важность подразделений

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

В Украине в субботу, 30 ноября, отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. С этим днем защитников поздравил Главнокомандующий Александр Сырский.

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

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День радиотехнических войск

"Уважаемые боевые побратимы и сестры! Сегодня мы отмечаем День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Сырский заметил, что радиотехнические войска — это глаза Противовоздушной обороны, и именно они круглосуточно охраняют воздушное пространство Украины: обнаруживают и отслеживают вражеские самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотники.

Также именно благодаря им с начала полномасштабной войны удалось сбить сотни российских самолетов, тысячи ракет и дронов, а главное — спасено много жизней.

"Уважаемые воины Радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником. Искренне благодарю за службу и преданность Украинскому Народу!" — добавил главком.

Скриншот поста Сырского

В то же время, по данным Воздушных сил, с 24 февраля 2022 года радиотехнические войска зафиксировали почти миллион воздушных целей России.

"В настоящее время многие воины радиотехнических войск Воздушных Сил активно участвуют в боевых действиях, бок о бок с побратимами защищают страну от агрессора, ежедневно и каждую ночь в составе мобильных огневых групп уничтожают вражеские беспилотники и ракеты", — подчеркнули в ПС.

Напомним, 29 ноября Сырский посетил подразделения и части украинских военных в Донецкой области. Целью было общение с командирами и решение проблемных вопросов.

Также мы писали, что Сырский поручил командирам каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга.