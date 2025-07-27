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В UAnimals пояснили правила перевезення тварин в автобусах

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 17:50
Правила перевезення тварин у громадському транспорті від UAnimals
Дівчина із песиком у транспорті. Ілюстративне фото: Freepik

В організації UAnimals, яка бореться за права тварин, розповіли про правила перевезення тварин в автобусах. Керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк зазначила, що водії не мають права виганяти тварин з транспорту чи змушувати везти їх у багажнику.

Про це Ольга Чевганюк роповіла в ефірі "Київського часу".

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UAnimals про правила перевезення тварин в автобусах

Керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals пояснила, що водії автобусів не мають права вигнати тварину чи змусити везти її у багажнику.

За її словами, раніше жодних правил не було і водій міг без пояснень заборонити брати тварину.

Натомість наразі затверджують нові правила — що якщо людина купує квиток передчасно, то їй не можуть відмовити в перевезенні тварини. І можна бути впевненим в тому, що тварині місце буде надано, і це буде в правильних, нормальних умовах, а не в багажнику.

"Тому зміни є, вони наразі позитивні. Сподіваємося, що після тестового періоду в Києві, ми зможемо також впроваджувати зміни в інших містах, де є метро. Бо наразі відреагували лише адміністрація Києва та київського метро", — зазначила Ольга Чевганюк.

А також додала, що щодо поїздів правила перевезення великих собак також стали чіткими лише зараз.

Нещодавно керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк розповіла про проблему оренди квартири для людей з тваринами.

Раніше Чевганюк розповіла, чи можна українцям йти до укриття разом із домашніми улюбленцями.

метро тварини собака автобуси громадський транспорт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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