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В UAnimals объяснили правила перевозки животных в автобусах

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 17:50
Правила перевозки животных в общественном транспорте от UAnimals
Девушка с собачкой в транспорте. Иллюстративное фото: Freepik

В организации UAnimals, которая борется за права животных, рассказали о правилах перевозки животных в автобусах. Руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк отметила, что водители не имеют права выгонять животных из транспорта или заставлять везти их в багажнике.

Об этом Ольга Чевганюк рассказала в эфире "Київського часу".

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UAnimals о правилах перевозки животных в автобусах

Руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals объяснила, что водители автобусов не имеют права выгнать животное или заставить везти его в багажнике.

По ее словам, раньше никаких правил не было и водитель мог без объяснений запретить брать животное.

Зато сейчас утверждают новые правила — что если человек покупает билет преждевременно, то ему не могут отказать в перевозке животного. И можно быть уверенным в том, что животному место будет предоставлено, и это будет в правильных, нормальных условиях, а не в багажнике.

"Поэтому изменения есть, они пока положительные. Надеемся, что после тестового периода в Киеве, мы сможем также внедрять изменения в других городах, где есть метро. Потому что пока отреагировали только администрация Киева и киевского метро", — отметила Ольга Чевганюк.

А также добавила, что относительно поездов — правила перевозки больших собак также стали четкими только сейчас.

Недавно руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк рассказала о проблеме аренды квартиры для людей с животными.

Ранее Чевганюк рассказала, можно ли украинцам идти в укрытие вместе с домашними любимцами.

метро животные собака автобусы общественный транспорт
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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