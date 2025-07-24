Чевганюк розповіла, скільки орендодавців готові здати квартиру людям з тваринами

Кіт на дивані. Фото: Pexels

Керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк розповіла про проблему оренди квартири для людей з тваринами. За її словами, понад половина орендодавців не пускають квартирантів з домашніми улюбленцями.

Про це Ольга Чевганюк розповіла в ефірі "Київського часу".

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Проблема оренди квартири для людей з тваринами

Чевганюк зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів орендувати житло для власників тварин не стало легше.

"Від 20% до 30% орендодавців готові допускати в житло людей, що мають тварин. На мою думку, це являється катастрофічним, оскільки не тварини є проблемою і завжди можна домовитися про додаткові вимоги, завдатки і так далі, аби допустити людей із тваринами", — розповіла вона.

За її словами, практика показує, що люди з домашніми улюбленцями більш відповідальні, тому вони готові нести відповідальність за те, що відбувається в їх домі.

Крім того, в умовах переселення внаслідок бойових дій люди везуть тварин із собою, а обмеження змушують їх віддавати домашніх улюбленців у притулки.

"Тому українці, не даючи такої можливості людям, кривдять своїх же. Ми закликаємо цього не робити і приймати людей із тваринами", — додала Чевганюк.

Нагадаємо, Чевганюк розповіла, чи можна українцям йти до укриття разом із домашніми улюбленцями.

Раніше в Укрзалізниці оновили правила перевезення тварин потягами. Поїздки будуть більш комфортними для всіх пасажирів.