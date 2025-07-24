Чевганюк рассказала, сколько арендодателей готовы сдать квартиру людям с животными

Кот на диване. Фото: Pexels

Руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк рассказала о проблеме аренды квартиры для людей с животными. По ее словам, более половины арендодателей не пускают квартирантов с домашними любимцами.

Об этом Ольга Чевганюк рассказала в эфире "Київського часу".

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Проблема аренды квартиры для людей с животными

Чевганюк отметила, что после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов арендовать жилье для владельцев животных не стало легче.

"От 20% до 30% арендодателей готовы допускать в жилье людей, имеющих животных. По моему мнению, это является катастрофическим, поскольку не животные являются проблемой и всегда можно договориться о дополнительных требованиях, задатках и так далее, чтобы допустить людей с животными", — рассказала она.

По ее словам, практика показывает, что люди с домашними любимцами более ответственные, поэтому они готовы нести ответственность за то, что происходит в их доме.

Кроме того, в условиях переселения в результате боевых действий люди везут животных с собой, а ограничения заставляют их отдавать домашних любимцев в приюты.

"Поэтому украинцы, не давая такой возможности людям, обижают своих же. Мы призываем этого не делать и принимать людей с животными", — добавила Чевганюк.

Напомним, Чевганюк рассказала, можно ли украинцам идти в укрытие вместе с домашними любимцами.

Ранее в Укрзализныце обновили правила перевозки животных поездами. Поездки будут более комфортными для всех пассажиров.