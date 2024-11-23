Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України arrow

В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України

23 листопада 2024 23:32
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України
Перехожа біля посольства США у Києві. Фото: anijauudised.ee
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Інформація про те, що співробітники посольств Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності. Це черговий фейк з боку російських загарбників.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації в суботу, 23 листопада з посиланням на МЗС України.

Читайте також:
посли покидають Україну
Неправдива інформація про втечу послів. Фото: скриншот

Іноземні посли не покинули України

Повідомляється, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях. 

"Мета цього фейку — посіяти паніку в українському суспільстві", — наголосили в ЦПД.

Також у Центрі українців закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації. 

Раніше ми повідомляли, що дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. Внаслідок цього посольство тимчасово припинить роботу.

Київ посол фейки Україна посольство

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:59 Союзник Трампа виступив проти мирних переговорів з РФ

23:59 Є три пункти для перемоги над РФ — Подоляк конкретно їх окреслив

23:57 Іспанський фахівець назвав вартість Судакова

23:40 Чоловік бив та виганяв з дому рідну матір — що вирішив суд

23:32 В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

23:12 Залужний пояснив, чому Європа не готова до війни з Росією

22:33 На Запоріжжі жінка співпрацює з окупантами — що вирішив суд

22:20 До стрілянини у Києві може бути причетний мешканець Дніпра

22:17 Байден зробив заяву у річницю Голодомору

22:06 Шахтар знущався з Інгульця — після такого прийнято одружуватися

23:59 Союзник Трампа виступив проти мирних переговорів з РФ

23:59 Є три пункти для перемоги над РФ — Подоляк конкретно їх окреслив

23:57 Іспанський фахівець назвав вартість Судакова

23:40 Чоловік бив та виганяв з дому рідну матір — що вирішив суд

23:32 В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

23:12 Залужний пояснив, чому Європа не готова до війни з Росією

22:33 На Запоріжжі жінка співпрацює з окупантами — що вирішив суд

22:20 До стрілянини у Києві може бути причетний мешканець Дніпра

22:17 Байден зробив заяву у річницю Голодомору

22:06 Шахтар знущався з Інгульця — після такого прийнято одружуватися

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК