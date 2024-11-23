В ЦПД спростували фейк про втечу іноземних послів з України

Перехожа біля посольства США у Києві. Фото: anijauudised.ee

Інформація про те, що співробітники посольств Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності. Це черговий фейк з боку російських загарбників.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації в суботу, 23 листопада з посиланням на МЗС України.

Читайте також:

Неправдива інформація про втечу послів. Фото: скриншот

Іноземні посли не покинули України

Повідомляється, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях.

"Мета цього фейку — посіяти паніку в українському суспільстві", — наголосили в ЦПД.

Також у Центрі українців закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Раніше ми повідомляли, що дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. Внаслідок цього посольство тимчасово припинить роботу.