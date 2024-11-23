В ЦПИ опровергли фейк о бегстве иностранных послов из Украины

В ЦПД опровергли фейк о бегстве иностранных послов из Украины
Информация о том, что сотрудники посольств Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран уехали за пределы Украины, не соответствует действительности. Это еще один фейк со стороны русских захватчиков.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в субботу, 23 ноября, со ссылкой на МИД Украины.
Иностранные послы не покинули Украину
Сообщается, что сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.
"Цель этого фейка — посеять панику в украинском обществе", — подчеркнули в ЦПД.
Также в Центре украинцев призывали доверять только верифицированным источникам информации.
Ранее мы сообщали, что дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве.
Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В результате посольство временно прекратит работу.
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