В ЦПИ опровергли фейк о бегстве иностранных послов из Украины

Прохожая у посольства США в Киеве. Фото: anijauudised.ee/

Информация о том, что сотрудники посольств Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран уехали за пределы Украины, не соответствует действительности. Это еще один фейк со стороны русских захватчиков.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в субботу, 23 ноября, со ссылкой на МИД Украины.

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Сообщается, что сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

"Цель этого фейка — посеять панику в украинском обществе", — подчеркнули в ЦПД.

Также в Центре украинцев призывали доверять только верифицированным источникам информации.

Ранее мы сообщали, что дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В результате посольство временно прекратит работу.