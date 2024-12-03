В ЦПД пояснили, чи мають росіяни сили для наступу на Запоріжжя

Російські військові на бронетехніці. Фото: росЗМІ

Російські загарбники готуються до наступальних дій у Запорізькій області. При цьому загрози для самого міста Запоріжжя наразі немає, оскільки у ворога нема достатньо сил для операції такого масштабу.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у вівторок, 3 грудня.

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Наступ росіян на Запоріжжя

"Як і писав раніше, коли говоримо про Запорізький напрямок і підготовку дій ворога на ньому, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя", — пояснив Коваленко.

Він додав, що окупанти справді мають намір здійснити певні дії у Запорізькій області. Сили оборони також готові до цього. Але, за словами Коваленка, сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо.

"Це зовсім інший масштаб по ресурсах і живій силі, ніж у ворога зараз є", — зазначив глава ЦПД.

Коваленко також розкритикував поширені наразі у соціальних мережах чутки про нібито майбутній наступ росіян на місто Запоріжжя. Він закликав припинити оприлюднювати неправдиву інформацію. Він додав, що такі дії приносять користь лише росіян у рамках їх інформаційно війни проти нашої держави.

Раніше ми писали, що будівництво фортифікацій біля Запоріжжя майже завершено. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів для того, щоб зробити Запорізьку область добре укріпленою.

Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими загарбниками українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі. Загалом вороги стратили п'ятьох українських захисників.