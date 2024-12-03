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В ЦПД объяснили, есть ли у РФ силы для наступления на Запорожье

3 декабря 2024 13:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В ЦПИ объяснили, имеют ли россияне силы для наступления на Запорожье
Российские военные на бронетехнике. Фото: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. При этом угрозы для самого города Запорожья пока нет, поскольку у врага нет сил для операции такого масштаба.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко во вторник, 3 декабря.

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"Как и писал раньше, когда говорим о Запорожском направлении и подготовке действий врага на нем, важно не путать Запорожскую область и Запорожье", — пояснил Коваленко.

Он добавил, что оккупанты действительно намерены совершить определенные действия в Запорожской области. Силы обороны готовы к этому. Но, по словам Коваленко, сил для наступления на город Запорожье у врага сейчас недостаточно.

"Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть", — отметил глава ЦПИ.

Коваленко также раскритиковал распространенные в социальных сетях слухи о якобы будущем наступлении россиян на город Запорожье. Он призвал прекратить обнародовать ложную информацию. Он добавил, что такие действия приносят пользу только россиянам в рамках их информационно войны против нашего государства.

Ранее мы писали, что строительство фортификаций возле Запорожья почти завершено. Это многоэшелонированная оборона не только города, но и ближайших населённых пунктов для того, чтобы сделать Запорожскую область хорошо укрепленной.

Напомним, прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками украинских военнопленных вблизи Новодаровки в Запорожье. В целом враги казнили пятерых украинских защитников.

Запорожье оккупанты война в Украине ЦПД наступление

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