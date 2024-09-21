Центр протидії дезінформації підтвердив удар по складу в Тихорецьку

Момент потужного вибуху на складі боєприпасів у Тихорецьку. Фото: скриншот

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко підтвердив атаку на російський склад боєприпасів у Тихорецьку. Він додав, що там зберігалась зброя, яку Росія отримала з Північної Кореї.

Про це він написав на своєму каналі у Telegram в суботу, 21 вересня.

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Вибух на складі боєприпасів у Тихорецьку

Андрій Коваленко оприлюднив публікацію з відео, яке зняли очевидці вибухів на складі у Тихорецьку. Посадовець заявив, що на складі зберігалися ракети KN23 та інші боєприпаси.

"Демілітаризовано склад в Тихорецькому районі рф. На ньому також зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч"", — написав Коваленко.

Зазначимо, що аналітики центру CSIS, вивчивши супутникові знімки з серпня 2023 року і до нині, дійшов висновку, що Північна Корея передала Росії велику кількість боєприпасів, які поступово звозили в Тихорецьк на склад боєприпасів.

Раніше Тихорецьке сховище займалося використовували виключно для зберігання, обслуговуванням боєприпасів, артилерійських систем та супутнього обладнання. Однак, з 2023 року його суттєво модернізували, вирили більше ям для зберігання боєприпасів та обладнали залізницю.

Перші повідомлення про перетворення складу у Тихорецьку на місце для північнокорейських снарядів з'явилися у ЗМІ у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, в Росії 18 вересня український дрон знищив склад з боєприпасами у місті Торопець Тверської області РФ. Там зберігались ракети "Іскандер", "Точка-У", керовані авіаційні бомби, міни та інші артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, 18 вересня СБУ та Сили оборони вдарили дроном по складу з боєприпасами в місті Торопець Тверської області Росії. Було знищено ракети типу "Іскандер", "Точка-У", КАБи, а також інші боєприпаси.

Також в Росії 7 вересня дрони СБУ знищили склад боєприпасів у Воронезькій області.