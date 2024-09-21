Центр противодействия дезинформации подтвердил удар по складу в Тихорецке.

В ЦПИ подтвердили уничтожение российского склада боеприпасов в Тихорецке с боеприпасами из КНДР
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил атаку на российский склад боеприпасов в Тихорецке. Он добавил, что там хранилось оружие, которое Россия получила из Северной Кореи.
Об этом он написал на своем канале в Telegram в субботу, 21 сентября.
Взрыв на складе боеприпасов в Тихорецке
Андрей Коваленко обнародовал публикацию с видео, снятое очевидцами взрывов на складе в Тихорецке. Чиновник заявил, что на складе хранились ракеты KN23 и другие боеприпасы.
"Демилитаризован склад в Тихорецком районе России. На нем также хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчам"", — написал Коваленко.
Отметим, что аналитики центра CSIS, изучив спутниковые снимки с августа 2023 года и по сей день, пришли к выводу, что Северная Корея передала России большое количество боеприпасов , постепенно свозимых в Тихорецк на склад боеприпасов.
Ранее Тихорецкое хранилище занималось исключительно для хранения, обслуживанием боеприпасов, артиллерийских систем и сопутствующего оборудования. Однако с 2023 года его существенно модернизировали, вырыли больше ям для хранения боеприпасов и оборудовали железную дорогу.
Первые сообщения о превращении склада в Тихорецке в место для хранения северокорейских снарядов появились в СМИ в октябре 2023 года.
Напомним, в России 18 сентября украинский дрон уничтожил склад с боеприпасами в городе Торопец Тверской области РФ. Там хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", управляемые авиационные бомбы, мины и другие артиллерийские боеприпасы.
Напомним, 18 сентября СБУ и Силы обороны ударили дроном по складу с боеприпасами в городе Торопец Тверской области России. Были уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", КАБ, а также другие боеприпасы.
Также в России 7 сентября дроны СБУ уничтожили склад боеприпасов в Воронежской области.
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