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В ЦПИ подтвердили уничтожение российского склада боеприпасов в Тихорецке с боеприпасами из КНДР

21 сентября 2024 13:33
Анастасия Постоенко - Редактор
Центр противодействия дезинформации подтвердил удар по складу в Тихорецке.
Момент мощного взрыва на складе боеприпасов в Тихорецке. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил атаку на российский склад боеприпасов в Тихорецке. Он добавил, что там хранилось оружие, которое Россия получила из Северной Кореи.

Об этом он написал на своем канале в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Андрей Коваленко обнародовал публикацию с видео, снятое очевидцами взрывов на складе в Тихорецке. Чиновник заявил, что на складе хранились ракеты KN23 и другие боеприпасы.

"Демилитаризован склад в Тихорецком районе России. На нем также хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчам"", — написал Коваленко.

Отметим, что аналитики центра CSIS, изучив спутниковые снимки с августа 2023 года и по сей день, пришли к выводу, что Северная Корея передала России большое количество боеприпасов , постепенно свозимых в Тихорецк на склад боеприпасов.

Ранее Тихорецкое хранилище занималось исключительно для хранения, обслуживанием боеприпасов, артиллерийских систем и сопутствующего оборудования. Однако с 2023 года его существенно модернизировали, вырыли больше ям для хранения боеприпасов и оборудовали железную дорогу.

Первые сообщения о превращении склада в Тихорецке в место для хранения северокорейских снарядов появились в СМИ в октябре 2023 года.

Напомним, в России 18 сентября украинский дрон уничтожил склад с боеприпасами в городе Торопец Тверской области РФ. Там хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", управляемые авиационные бомбы, мины и другие артиллерийские боеприпасы.

Напомним, 18 сентября СБУ и Силы обороны ударили дроном по складу с боеприпасами в городе Торопец Тверской области России. Были уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", КАБ, а также другие боеприпасы.

Также в России 7 сентября дроны СБУ уничтожили склад боеприпасов в Воронежской области.

взрыв военные склады боеприпасы Россия ЦПД

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