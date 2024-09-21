У Тихорєцьку вночі 21 вересня після влучання дрона у склад сталася детонація

Вибух на складі. Фото: скриншот з відео

У місті Тихорєцьк Краснодарського краю у ніч проти суботи, 21 вересня, безпілотники атакували склад. На ньому зберігалися боєприпаси, які почали детонувати.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, близько четвертої ранку дрони атакували склад з боєприпасами у Тихорєцьку, спричинивши масштабну пожежу та детонацію. Цю інформацію підтвердив мер міста Веніамін Кондратьєв та закликав мешканців не виходити на відкриту місцевість.

За його словами, сили ППО та РЕБ нібито збили два безпілотники, але уламки одного з них спричинили пожежу, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Наразі у місті триває масштабна пожежа та потужна детонація.

Крім того, триває евакуація мешканців населених пунктів, які розташовані поряд із місцем загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Як пишуть російські військові Telegram-канали, на складі могли перебувати північнокорейські ракети, які були нещодавно передані Росії.

Крім того, у Тихорєцькому районі під обстріл потрапила одна з військових частин, мешканців селища Каменний евакуюють.

Нагадаємо, 18 вересня СБУ та Сили оборони вдарили дроном по складу з боєприпасами в місті Торопець Тверської області Росії. Було знищено ракети типу "Іскандер", "Точка-У", КАБи, а також інші боєприпаси.

Також ми писали, що 7 вересня дрони СБУ здійснили атаку на склад з боєприпасами у Воронезькій області. Його ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.