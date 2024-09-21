В Тихорецке ночью 21 сентября после попадания дрона в склад произошла детонация

В Краснодарском крае России произошел взрыв на складе с боеприпасами — что известно
В городе Тихорецк Краснодарского края в ночь на субботу, 21 сентября, беспилотники атаковали склад. На нем хранились боеприпасы, которые начали детонировать.
Об этом сообщают российские СМИ.
Атака на склад боеприпасов в России
Так, около четырех утра дроны атаковали склад с боеприпасами в Тихорецке, вызвав масштабный пожар и детонацию. Эту информацию подтвердил мэр города Вениамин Кондратьев и призвал жителей не выходить на открытую местность.
По его словам, силы ПВО и РЭБ якобы сбили два беспилотника, но обломки одного из них повлекли за собой пожар, который перешел на взрывоопасные предметы. В городе продолжается масштабный пожар и мощная детонация.
Кроме того, идет эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных рядом с местом возгорания. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.
Как пишут российские военные Telegram-каналы, на складе могли находиться северокорейские ракеты, недавно переданные России.
Кроме того, в Тихорецком районе под обстрел попала одна из воинских частей, жителей поселка Каменный эвакуируют.
Напомним, 18 сентября СБУ и Силы обороны ударили дроном по складу с боеприпасами в городе Торопец Тверской области России. Были уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", КАБ, а также другие боеприпасы.
Также мы писали, что 7 сентября дроны СБУ совершили атаку на склад с боеприпасами в Воронежской области. Его враг активно использовал для перебрасывания техники в Украину.
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