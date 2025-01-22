У Тернополі стріляли по приміщенню Кафедрального собоу

Розбите внаслідок пострілку вікно. Фото: поліція Тернопільської області

У Тернополі невідомі обстріляли єпархіальне приміщення Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує всі обставини справи.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

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"Невідомі вистрілили у вікно єпархіального приміщення, яке належить Кафедральному собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що на вулиці Коновальця у Тернополі", — говорилося у повідомленні, яке надійшло на спецлінію поліції.

Правоохоронці повідомили, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти виявили пошкоджене вікно з отвором, характерним для пострілу, а біля нього залишки кулі, скоріш за все, призначені для пневматичної зброї.

Працівники церкви повідомили, що злочин трапився в період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто не навідувався до цього приміщення. Експерти вилучили речові докази та направили їх на експертизу.

Співробітники Тернопільського райуправління поліції встановлюють обставини події, вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків. Перевірка обставин цієї справи продовжується.

Гільза від пневматичного пістолета. Фото: поліція Тернопільської області

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