В Тернополе стреляли по помещению Кафедрального собоу

В Тернополе стреляли по церковному зданию — что говорит полиция
В Тернополе неизвестные обстреляли епархиальное помещение Кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В результате этого инцидента никто не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства дела.
Об этом сообщила полиция Тернопольской области.
В Тернополе обстреляли помещение, которое принадлежит собору
"Неизвестные выстрелили в окно епархиального помещения, которое принадлежит Кафедральному собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что на улице Коновальца в Тернополе", — говорилось в сообщении, которое поступило на спецлинию полиции.
Правоохранители сообщили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты обнаружили поврежденное окно с отверстием, характерным для выстрела, а возле него остатки пули, скорее всего, предназначенные для пневматического оружия.
Работники церкви сообщили, что преступление случилось в период с 18 по 21 января, поскольку именно в это время никто не наведывался в данное помещение.
Эксперты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.
Сотрудники Тернопольского райуправления полиции устанавливают обстоятельства происшествия, изучают видео с камер наблюдений и опрашивают жителей соседних домов. Проверка обстоятельств этого дела продолжается.
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