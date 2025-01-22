В Тернополе стреляли по помещению Кафедрального собоу

Разбитое в результате выстрела окно. Фото: полиция Тернопольской области

В Тернополе неизвестные обстреляли епархиальное помещение Кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В результате этого инцидента никто не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства дела.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

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"Неизвестные выстрелили в окно епархиального помещения, которое принадлежит Кафедральному собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что на улице Коновальца в Тернополе", — говорилось в сообщении, которое поступило на спецлинию полиции.

Правоохранители сообщили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты обнаружили поврежденное окно с отверстием, характерным для выстрела, а возле него остатки пули, скорее всего, предназначенные для пневматического оружия.

Работники церкви сообщили, что преступление случилось в период с 18 по 21 января, поскольку именно в это время никто не наведывался в данное помещение.

Эксперты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Сотрудники Тернопольского райуправления полиции устанавливают обстоятельства происшествия, изучают видео с камер наблюдений и опрашивают жителей соседних домов. Проверка обстоятельств этого дела продолжается.

Гильза от пневматического пистолета. Фото: полиция Тернопольской области

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