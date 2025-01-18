Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Вкрала картку й оформила кредит — як суд покарав серійну злодійку arrow

Вкрала картку й оформила кредит — як суд покарав серійну злодійку

18 січня 2025 23:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Судили серійну злочинницю — жінка обікрала трьох чоловіків
Жінка вставляє банківську картку в банкомат. Ілюстративне фото: НБУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Хмельницькій області судили жінку за серію крадіжок. Зловмисниця поцупила в чоловіка банківську картку та оформила на нього кредит, а пізніше пограбувала ще двох чоловіків, викравши в них мобільні телефони та деякі прикраси.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

Читайте також:
У Хмельницькій області судили серійну крадійку
Обвинувачена в серійних крадіжках. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Деталі справи 

Згідно з даними справи, 29-річна жінка скоїла три крадіжки упродовж липня-вересня 2024 року. Зловмисниця пограбувала 50-річного місцевого жителя, викравши його банківську картку й телефон, завдяки чому оформила на нього кредит. Опісля зняла кошти в розмірі 3800 гривень.

Через кілька днів підсудна обікрала іншого чоловіка, забрала в нього телефон та золотий ланцюжок. А пізніше у вересні поцупила мобільний телефон в ще одного потерпілого. Частину вкраденого віддала в ломбард, а гроші витратила на власний розсуд.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною та призначив 5 років за ґратами, замінивши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на взяття під варту. Зловмисниця на судове засідання не прийшла, тому правоохоронці розшукали її та доправили в СІЗО.

Вкрала картку й оформила кредит — як суд покарав серійну злодійку - фото 2
Повідомлення поліції Хмельницької області в Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Житомирщині працівник моргу вкрав золоту каблучку з руки загиблого військового, коли готував його до поховання. Зловмиснику загрожує до семи років в'язниці.

Також в Одесі працівниця аптек незаконно збагатилася на 42 тисячі гривень. Тепер жінці загрожує вісім років ув'язнення.

суд кредити крадіжка Хмельницька область судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році