Судили серійну злочинницю — жінка обікрала трьох чоловіків

Вкрала картку й оформила кредит — як суд покарав серійну злодійку
У Хмельницькій області судили жінку за серію крадіжок. Зловмисниця поцупила в чоловіка банківську картку та оформила на нього кредит, а пізніше пограбувала ще двох чоловіків, викравши в них мобільні телефони та деякі прикраси.
Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.
Деталі справи
Згідно з даними справи, 29-річна жінка скоїла три крадіжки упродовж липня-вересня 2024 року. Зловмисниця пограбувала 50-річного місцевого жителя, викравши його банківську картку й телефон, завдяки чому оформила на нього кредит. Опісля зняла кошти в розмірі 3800 гривень.
Через кілька днів підсудна обікрала іншого чоловіка, забрала в нього телефон та золотий ланцюжок. А пізніше у вересні поцупила мобільний телефон в ще одного потерпілого. Частину вкраденого віддала в ломбард, а гроші витратила на власний розсуд.
Рішення суду
Суд визнав жінку винною та призначив 5 років за ґратами, замінивши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на взяття під варту. Зловмисниця на судове засідання не прийшла, тому правоохоронці розшукали її та доправили в СІЗО.
Нагадаємо, що на Житомирщині працівник моргу вкрав золоту каблучку з руки загиблого військового, коли готував його до поховання. Зловмиснику загрожує до семи років в'язниці.
Також в Одесі працівниця аптек незаконно збагатилася на 42 тисячі гривень. Тепер жінці загрожує вісім років ув'язнення.
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