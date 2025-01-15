З руки загиблого військового зрізали обручку у морзі на Житомирщині

Працівники поліції. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Житомирській області працівник моргу зрізав золоту каблучку з руки захисника під час підготовки до поховання. Відсутність обручки помітила дружина полеглого військового.

Про це повідомляє поліція Житомирської області у середу, 15 січня.

Читайте також:

Наруга над загиблим воїном

Як зазначили у поліції, під час похорону загиблого військового дружина помітила відсутність обручки на його руці. Вона звернулась до поліції, оскільки була переконана, що перед тим, як тіло відвезли до моргу, прикраса була на місці.

Каблучка, яку зняли з руки загиблого воїна. Фото: Нацполіція

Виявилося, що каблучку вкрав працівник моргу, який готував тіло полеглого героя до поховання. Чоловік за допомогою пласкогубців зрізав золоту прикрасу з пальця захисника. Обручку поліцейські знайшли в одному з ломбардів.

Працівник моргу, який зрізав каблучку з руки загиблого захисника. Фото: Нацполіція

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Йому загрожує обмеження волі строком до п'яти років або до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці хлопець хотів підпалити прапорці, які встановили на Майдані Незалежності в пам'ять про полеглих українських захисників.

В Одеській області вчинили наругу над могилами. Хуліганами виявились двоє малолітніх дітей, які вирішили таким чином "розважитись".