С руки погибшего военного срезали кольцо в морге на Житомирщине

Работники полиции. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Житомирской области работник морга срезал золотое кольцо с руки защитника во время подготовки к похоронам. Отсутствие кольца заметила жена погибшего военного.

Об этом сообщает полиция Житомирской области в среду, 15 января.

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Надругательство над погибшим воином

Как отметили в полиции, во время похорон погибшего военного жена заметила отсутствие обручального кольца на его руке. Она обратилась в полицию, поскольку была убеждена, что перед тем, как тело отвезли в морг, украшение было на месте.

Кольцо, которое сняли с руки погибшего воина. Фото: Нацполиция

Оказалось, что кольцо украл работник морга, который готовил тело павшего героя к погребению. Мужчина с помощью плоскогубцев срезал золотое украшение с пальца защитника. Кольцо полицейские нашли в одном из ломбардов.

Работник морга, который срезал кольцо с руки погибшего защитника. Фото: Нацполиция

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или до семи лет лишения свободы.

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