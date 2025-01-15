С руки погибшего военного срезали кольцо в морге на Житомирщине

В морге на Житомирщине с руки погибшего воина срезали кольцо
В Житомирской области работник морга срезал золотое кольцо с руки защитника во время подготовки к похоронам. Отсутствие кольца заметила жена погибшего военного.
Об этом сообщает полиция Житомирской области в среду, 15 января.
Надругательство над погибшим воином
Как отметили в полиции, во время похорон погибшего военного жена заметила отсутствие обручального кольца на его руке. Она обратилась в полицию, поскольку была убеждена, что перед тем, как тело отвезли в морг, украшение было на месте.
Оказалось, что кольцо украл работник морга, который готовил тело павшего героя к погребению. Мужчина с помощью плоскогубцев срезал золотое украшение с пальца защитника. Кольцо полицейские нашли в одном из ломбардов.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или до семи лет лишения свободы.
Напомним, в столице парень хотел поджечь флажки, которые установили на Майдане Независимости в память о павших украинских защитниках.
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