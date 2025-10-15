Відео
Головна Новини дня В Сумах пролунали потужні вибухи — чим атакує Росія

В Сумах пролунали потужні вибухи — чим атакує Росія

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:50
Вибухи в Сумах 15 жовтня — Росія запустила КАБ
Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

Вдень, 15 жовтня, в місті Суми пролунали вибухи. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільне.Суми".

Читайте також:

У Сумах пролунали гучні вибухи, зникло світло

За попередніми даними, вибухи могли бути наслідком роботи сил протиповітряної оборони, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до завершення небезпеки та не публікувати фото чи відео з місць вибухів, щоб не розкривати дані про роботу ППО.

Станом на 11:45, як свідчить карта повітряних тривог, в Україні була частково оголошена тривога по Сумщині.

null
Карта повітряних тривог в Україні 15 жовтня об 11:45. Фото: скриншот

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими військами керованих авіаційних бомб. 

null
Попередження Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Згодом кореспонденти "Суспільне" заявили, що внаслідок російської атаки в місті зникло світло.

null
Повідомлення журналістів. Фото: скриншот

Нагадаємо, Суми перебувають під постійною атакою з боку російських військ. нещодавно під час однієї з атак окупанти влучили у житлові будинки.

Також в Міненерго повідомляли про відключення енергії та проведення ремонтних робіт в Сумській області на енергооб'єктах через російські атаки. 

Автор:
Анастасія Постоєнко
