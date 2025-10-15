Вибухи в Сумах 15 жовтня — Росія запустила КАБ

В Сумах пролунали потужні вибухи — чим атакує Росія
Вдень, 15 жовтня, в місті Суми пролунали вибухи. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільне.Суми".
У Сумах пролунали гучні вибухи, зникло світло
За попередніми даними, вибухи могли бути наслідком роботи сил протиповітряної оборони, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до завершення небезпеки та не публікувати фото чи відео з місць вибухів, щоб не розкривати дані про роботу ППО.
Станом на 11:45, як свідчить карта повітряних тривог, в Україні була частково оголошена тривога по Сумщині.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими військами керованих авіаційних бомб.
Згодом кореспонденти "Суспільне" заявили, що внаслідок російської атаки в місті зникло світло.
Нагадаємо, Суми перебувають під постійною атакою з боку російських військ. нещодавно під час однієї з атак окупанти влучили у житлові будинки.
Також в Міненерго повідомляли про відключення енергії та проведення ремонтних робіт в Сумській області на енергооб'єктах через російські атаки.
Читайте Новини.LIVE!