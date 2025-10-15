Вибухи в Сумах 15 жовтня — Росія запустила КАБ

Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

Вдень, 15 жовтня, в місті Суми пролунали вибухи. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільне.Суми".

За попередніми даними, вибухи могли бути наслідком роботи сил протиповітряної оборони, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до завершення небезпеки та не публікувати фото чи відео з місць вибухів, щоб не розкривати дані про роботу ППО.

Станом на 11:45, як свідчить карта повітряних тривог, в Україні була частково оголошена тривога по Сумщині.

Карта повітряних тривог в Україні 15 жовтня об 11:45. Фото: скриншот

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими військами керованих авіаційних бомб.

Попередження Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Згодом кореспонденти "Суспільне" заявили, що внаслідок російської атаки в місті зникло світло.

Повідомлення журналістів. Фото: скриншот

Нагадаємо, Суми перебувають під постійною атакою з боку російських військ. нещодавно під час однієї з атак окупанти влучили у житлові будинки.

Також в Міненерго повідомляли про відключення енергії та проведення ремонтних робіт в Сумській області на енергооб'єктах через російські атаки.