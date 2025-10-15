Видео
Главная Новости дня В Сумах прогремели мощные взрывы — чем атакует Россия

В Сумах прогремели мощные взрывы — чем атакует Россия

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 11:50
Взрывы в Сумах 15 октября — Россия запустила КАБ
Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

Днем, 15 октября, в городе Сумы прогремели взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільне.Суми".

Читайте также:

В Сумах прогремели громкие взрывы, исчез свет

По предварительным данным, взрывы могли быть следствием работы сил противовоздушной обороны, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения опасности и не публиковать фото или видео с мест взрывов, чтобы не раскрывать данные о работе ПВО.

По состоянию на 11:45, как свидетельствует карта воздушных тревог, в Украине была частично объявлена тревога по Сумской области.

null
Карта воздушных тревог в Украине 15 октября в 11:45. Фото: скриншот

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российскими войсками управляемых авиационных бомб.

null
Предупреждение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Впоследствии корреспонденты "Суспільне" заявили, что в результате российской атаки в городе исчез свет.

null
Сообщение журналистов. Фото: скриншот

Напомним, Сумы находятся под постоянной атакой со стороны российских войск. недавно во время одной из атак оккупанты попали в жилые дома.

Также в Минэнерго сообщали об отключении энергии и проведении ремонтных работ в Сумской области на энергообъектах из-за российских атак.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
