Взрывы в Сумах 15 октября — Россия запустила КАБ

В Сумах прогремели мощные взрывы — чем атакует Россия
Днем, 15 октября, в городе Сумы прогремели взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільне.Суми".
В Сумах прогремели громкие взрывы, исчез свет
По предварительным данным, взрывы могли быть следствием работы сил противовоздушной обороны, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения опасности и не публиковать фото или видео с мест взрывов, чтобы не раскрывать данные о работе ПВО.
По состоянию на 11:45, как свидетельствует карта воздушных тревог, в Украине была частично объявлена тревога по Сумской области.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российскими войсками управляемых авиационных бомб.
Впоследствии корреспонденты "Суспільне" заявили, что в результате российской атаки в городе исчез свет.
Напомним, Сумы находятся под постоянной атакой со стороны российских войск. недавно во время одной из атак оккупанты попали в жилые дома.
Также в Минэнерго сообщали об отключении энергии и проведении ремонтных работ в Сумской области на энергообъектах из-за российских атак.
Читайте Новини.LIVE!