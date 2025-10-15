Взрывы в Сумах 15 октября — Россия запустила КАБ

Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

Днем, 15 октября, в городе Сумы прогремели взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільне.Суми".

По предварительным данным, взрывы могли быть следствием работы сил противовоздушной обороны, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения опасности и не публиковать фото или видео с мест взрывов, чтобы не раскрывать данные о работе ПВО.

По состоянию на 11:45, как свидетельствует карта воздушных тревог, в Украине была частично объявлена тревога по Сумской области.

Карта воздушных тревог в Украине 15 октября в 11:45. Фото: скриншот

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российскими войсками управляемых авиационных бомб.

Предупреждение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Впоследствии корреспонденты "Суспільне" заявили, что в результате российской атаки в городе исчез свет.

Сообщение журналистов. Фото: скриншот

Напомним, Сумы находятся под постоянной атакой со стороны российских войск. недавно во время одной из атак оккупанты попали в жилые дома.

Также в Минэнерго сообщали об отключении энергии и проведении ремонтных работ в Сумской области на энергообъектах из-за российских атак.