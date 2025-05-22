Арештовано активи сина експрезидента "Мотор Січі" — СБУ

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

За матеріалами Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора арештовано майно сина колишнього президента АТ "Мотор Січ" на пів мільярда гривень. Відомо, що він разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

Про це інформує пресслужба СБУ у четвер, 22 травня, у Telegram.

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Зазначається, що загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів — цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на власну користь.

Нагадаємо, що у квітні цього року спільна слідча група СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки затримала в Монако сина ексочільника компанії.

За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів.

Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Для того, аби приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі". Однак міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.

Скриншот повідомлення СБУ/Telegram

Нагадаємо, що раніше ми інформували, що у Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі".

Також ми повідомляли, що Вищий антикорупційний суд України дозволив конфіскацію активів ексглави "Мотор Січ" Богуслаєва.