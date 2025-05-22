Арестованы активы сына экс-президента "Мотор Сичи" - СБУ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

По материалам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора арестовано имущество сына бывшего президента АО "Мотор Сич" на полмиллиарда гривен. Известно, что он вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в четверг, 22 мая, в Telegram.

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Арестованы активы сына экс-президента "Мотор Сичи" — подробности

Отмечается, что общая сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов — цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые фигуранты незаконно отчудили в свою пользу.

Напомним, что в апреле этого года совместная следственная группа СБУ и ОГП, правоохранительных органов Княжества Монако и Французской Республики задержала в Монако сына экс-главы компании.

По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов.

Тогда следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Для того, чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын экс-главы "Мотор Сичи". Однако международное расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах.

Скриншот сообщения СБУ/Telegram

Напомним, что ранее мы информировали, что в Монако задержали сына экс-главы "Мотор Сичи".

Также мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд Украины разрешил конфискацию активов экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева.