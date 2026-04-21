В Румунії вибухнула ТЕЦ: спалахнула масштабна пожежа

Вибух та пожежа на ТЕЦ. Фото: кадр з відео

Пізно ввечері в понеділок, 20 квітня, на заході Бухареста пролунав потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу на теплоелектростанції CET Vest. Завдяки оперативним діям рятувальників обійшлося без жертв, але вогонь знищив близько 30 тонн трансформаторного мастила.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Hot News.

Очільник Департаменту з питань надзвичайних ситуацій (DSU) Раїд Арафат повідомив, що вибух стався на електричних трансформаторах. За його словами, головну небезпеку та найбільшу складність для рятувальних підрозділів становило загоряння величезної кількості паливно-мастильних матеріалів.

Згодом в Інспектораті з надзвичайних ситуацій (ISU) уточнили масштаби руйнувань. За їхніми оновленими даними, вогонь охопив загалом три електричні трансформатори. Завдяки зусиллям вогнеборців пожежу вдалося частково взяти під контроль, ліквідувавши осередки відкритого горіння.

Станом на ранок вівторка, 21 квітня, пожежники продовжували працювати на місці події аби запобігти повторному займанню.

Читайте також:

Офіційні відомства підтвердили, що внаслідок масштабної аварії на об'єкті критичної інфраструктури ніхто не постраждав — жертв та травмованих не зафіксовано.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, тим часом Росія винищує енергооб'єкти в Україні. Так нещодавно в Чернігівській області ТЕЦ зупинила роботу на невизначений термін через руйування на об'єкті від обстрілів.

Також у Києві виникла гостра проблема з відновленням роботи пошкоджених та повністю знищених ТЕЦ, які Росія винищила під час інтенсивних атак у осінньо-зимовий період. Експерти прогнозують, що на відновлення знадобиться мінімум 3-4 роки.