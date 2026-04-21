В Румынии взорвалась ТЭЦ: вспыхнул масштабный пожар

В Румынии взорвалась ТЭЦ: вспыхнул масштабный пожар

Дата публикации 21 апреля 2026 11:13
Взрыв и пожар на ТЭЦ. Фото: кадр из видео

Поздно вечером в понедельник, 20 апреля, на западе Бухареста прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар на теплоэлектростанции CET Vest. Благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без жертв, но огонь уничтожил около 30 тонн трансформаторного масла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Hot News.

В Румынии произошел взрыв на ТЭЦ

Глава Департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций (DSU) Раид Арафат сообщил, что взрыв произошел на электрических трансформаторах. По его словам, главную опасность и наибольшую сложность для спасательных подразделений составляло возгорание огромного количества горюче-смазочных материалов.

Впоследствии в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ISU) уточнили масштабы разрушений. По их обновленным данным, огонь охватил всего три электрических трансформатора. Благодаря усилиям пожарных пожар удалось частично взять под контроль, ликвидировав очаги открытого горения.

По состоянию на утро вторника, 21 апреля, пожарные продолжали работать на месте происшествия, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Читайте также:

Официальные ведомства подтвердили, что в результате масштабной аварии на объекте критической инфраструктуры никто не пострадал - жертв и травмированных не зафиксировано.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, тем временем Россия уничтожает энергообъекты в Украине. Так недавно в Черниговской области ТЭЦ остановила работу на неопределенный срок из-за разрушений на объекте от обстрелов.

Также в Киеве возникла острая проблема с восстановлением работы поврежденных и полностью уничтоженных ТЭЦ, которые Россия уничтожила во время интенсивных атак в осенне-зимний период. Эксперты прогнозируют, что на восстановление понадобится минимум 3-4 года.

взрыв Румыния ТЭЦ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
