Справа Олійника — українця засудили в Росії за підготовку замаху

Південний окружний воєнний суд. Фото: росЗМІ

В Росії Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 61-річному жителю Херсонської області України Миколі Олійнику. Його засудили його до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Кавказ.Реалии".

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Миколу Олійника звинуватили у підготовці вбивства проросійського голови адміністрації в окупованому селі Веселе Запорізької області. Згідно з вироком перші три роки чоловік має провести у в’язниці, а також сплатити штраф у розмірі 200 тисяч рублів. При цьому Олійник страждає на онкологічне захворювання.

У матеріалах суду зазначили, що чоловіка нібито намагалася завербувати Служба безпеки України. За версією слідства, він нібито отримав через схованку автомат та боєприпаси для виконання замаху, але був затриманий у жовтні 2023 року.

Сам Олійник у суді заявив, що відмовився виконувати наказ, бо "посварився" з людиною, яка давала йому настанови щодо замаху. За його словами, автомат, який йому передали, він сховав у лісопосадці, а також кілька разів відмовлявся від пропозицій вчинити вбивство, зокрема після фіктивного "референдуму" про анексію Запорізької та Херсонської областей. Олійник стверджує, що не ознайомлювався зі свідченнями, які підписував, оскільки адвокат запевнив його, що все "в порядку".

Також стало відомо, що чоловіка тримали в ізоляторах Ростова-на-Дону та Таганрога. СІЗО-2 у Таганрозі відоме як місце жорстокого поводження з ув’язненими, серед яких є українські військовополонені та цивільні особи.

Нагадаємо, BBC оприлюднила розслідування щодо реальних втрат Росії. Таокж наприкінці грудня стало відомо, що в Росії засудили до 21 року позбавлення волі колишню чиновницю Бєлгородської області за підготовку теракту.