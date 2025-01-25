Дело Олейника — украинца осудили в России за подготовку покушения

Южный окружной военный суд. Фото: росСМИ

В России Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 61-летнему жителю Херсонской области Украины Николаю Олейнику. Его приговорили его к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

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Николая Олейника обвинили в подготовке убийства пророссийского главы администрации в оккупированном селе Веселое Запорожской области. Согласно приговору первые три года мужчина должен провести в тюрьме, а также уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. При этом Олейник страдает онкологическим заболеванием.

В материалах суда отметили, что мужчину якобы пыталась завербовать Служба безопасности Украины. По версии следствия, он якобы получил через тайник автомат и боеприпасы для выполнения покушения, но был задержан в октябре 2023 года.

Сам Олейник в суде заявил, что отказался выполнять приказ, потому что поссорился с человеком, который давал ему указания относительно покушения. По его словам, автомат, который ему передали, он спрятал в лесопосадке, а также несколько раз отказывался от предложений совершить убийство, в частности после фиктивного "референдума" об аннексии Запорожской и Херсонской областей. Олейник утверждает, что не ознакамливался с показаниями, которые подписывал, поскольку адвокат заверил его, что все "в порядке".

Также стало известно, что мужчину держали в изоляторах Ростова-на-Дону и Таганрога. СИЗО-2 в Таганроге известно как место жестокого обращения с заключенными, среди которых есть украинские военнопленные и гражданские лица.

Напомним, BBC обнародовала расследование относительно реальных потерь России. Также в конце декабря стало известно, что в России приговорили к 21 году лишения свободы бывшую чиновницу Белгородской области за подготовку теракта.