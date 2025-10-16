У Волгоградській області зупинилася підстанція Балашовська

В Росії зупинилася робота великої електропідстанції
У Росії вийшла з ладу електропідстанція "Балашовська", розташована в Новомиколаївському районі Волгоградської області. Через те, що об’єкт припинив роботу, виникли серйозні проблеми із постачанням електроенергії в кількох регіонах.
В Росії виникли блекаути через аварію на підстанції
Підстанція "Балашовська" є важливим елементом енергосистеми — вона забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волзької гідроелектростанції до Центрального регіону Росії, а також постачає електрику споживачам Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східних районів Воронезької області та західної частини Саратовської.
Масштаби аварії та причини зупинки підстанції поки не уточнюються, однак її вихід з ладу може суттєво вплинути на стабільність енергопостачання в регіоні.
Додамо, що в соцмережах росіяни повідомляли про гучні вибухи в Саратовській області, зокрема на території НПЗ та поблищу аеродромів.
Нагадаємо, нещодавно ССО та СБУ успішно атакували у тимчасово окупованому Криму підстанції та нафтові резервуари. Через це в Криму сталися масові блекаути та виникли серйозні проблеми із постачанням палива.
