Україна
Головна Новини дня В Росії зупинилася робота великої електропідстанції

В Росії зупинилася робота великої електропідстанції

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 09:39
У Волгоградській області зупинилася підстанція Балашовська
ЛЕП в Росії. Фото: росЗМІ

У Росії вийшла з ладу електропідстанція "Балашовська", розташована в Новомиколаївському районі Волгоградської області. Через те, що об’єкт припинив роботу, виникли серйозні проблеми із постачанням електроенергії в кількох регіонах.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

В Росії виникли блекаути через аварію на підстанції

Підстанція "Балашовська" є важливим елементом енергосистеми — вона забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волзької гідроелектростанції до Центрального регіону Росії, а також постачає електрику споживачам Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східних районів Воронезької області та західної частини Саратовської.

null
Розташування об'єктів, які, ймовірно, опинилися під атакою. Фото: Андрющенко Time

Масштаби аварії та причини зупинки підстанції поки не уточнюються, однак її вихід з ладу може суттєво вплинути на стабільність енергопостачання в регіоні.

Додамо, що в соцмережах росіяни повідомляли про гучні вибухи в Саратовській області, зокрема на території НПЗ та поблищу аеродромів.

Нагадаємо, нещодавно ССО та СБУ успішно атакували у тимчасово окупованому Криму підстанції та нафтові резервуари. Через це в Криму сталися масові блекаути та виникли серйозні проблеми із постачанням палива.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
