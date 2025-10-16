В Волгоградской области остановилась подстанция Балашовская

ЛЭП в России. Фото: росСМИ

В России вышла из строя электроподстанция "Балашовская", расположенная в Новониколаевском районе Волгоградской области. Из-за того, что объект прекратил работу, возникли серьезные проблемы с поставками электроэнергии в нескольких регионах.

Об этом сообщают росСМИ.

В России возникли блэкауты из-за аварии на подстанции

Подстанция "Балашовская" является важным элементом энергосистемы - она обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской гидроэлектростанции в Центральный регион России, а также поставляет электричество потребителям Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточных районов Воронежской области и западной части Саратовской.

Расположение объектов, которые, вероятно, оказались под атакой. Фото: Андрющенко Time

Масштабы аварии и причины остановки подстанции пока не уточняются, однако ее выход из строя может существенно повлиять на стабильность энергоснабжения в регионе.

Добавим, что в соцсетях россияне сообщали о громких взрывах в Саратовской области, в частности на территории НПЗ и вблиз аэродромов.

Напомним, недавно ССО и СБУ успешно атаковали во временно оккупированном Крыму подстанции и нефтяные резервуары. Из-за этого в Крыму произошли массовые блэкауты и возникли серьезные проблемы с поставками топлива.