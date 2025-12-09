Відео
Головна Новини дня В Росії три доби горів газовий термінал у порту через атаку БпЛА

В Росії три доби горів газовий термінал у порту через атаку БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 10:25
Дрони СБУ знищили термінал зрідженого газу в порту Темрюк
Заграва від пожежі у порту "Темрюк". Фото: кадр з відео

У російському порту "Темрюк" на території Краснодарського краю три доби тривала потужна пожежа після атаки українських безпілотників по одному з ключових терміналів перевалки зрідженого газу.

Як повідомили джерела Новини.LIVE, удар по об’єкту завдали підрозділи Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України.

В російському порту "Темрюк" три доби палала пожежа

Атаку було здійснено 5 грудня. Дрони влучили у виробничі потужності компанії "Мактрен-Нафта", яка забезпечує перевалку зрідженого газу з залізничних вагонів і танк-контейнерів на газовози. Внаслідок цієї операції на території терміналу спалахнула масштабна пожежа, яку російські служби не могли ліквідувати протягом кількох діб.

За даними співрозмовників, удар призвів до займання резервуарного парку. Вогнем було охоплено понад 20 ємностей об’ємом по 200 кубометрів кожна із 30 наявних. Крім того, безпілотники знищили кілька залізничних цистерн, проміжну заправну ємність і естакаду для зливу та наливу, що суттєво пошкодило інфраструктуру терміналу. Загальна площа займання сягнула приблизно 3000 квадратних метрів.

Нагадаємо, журналісти Bloomberg заявили, що Росія не припиняє постачання газу Китаю і змогла обійти санкції США. 

Наприкінці листопада СБУ провела успішну операцію і знищила два російські танкери у Чорному морі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
