Дроны СБУ уничтожили терминал сжиженного газа в порту Темрюк

В российском порту "Темрюк" на территории Краснодарского края трое суток продолжался мощный пожар после атаки украинских беспилотников по одному из ключевых терминалов перевалки сжиженного газа.

Как сообщили источники Новини.LIVE, удар по объекту нанесли подразделения Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины.

В российском порту "Темрюк" трое суток пылал пожар

Атака была осуществлена 5 декабря. Дроны попали в производственные мощности компании "Мактрен-Нафта", которая обеспечивает перевалку сжиженного газа из железнодорожных вагонов и танк-контейнеров на газовозы. В результате этой операции на территории терминала вспыхнул масштабный пожар, который российские службы не могли ликвидировать в течение нескольких суток.

По данным собеседников, удар привел к возгоранию резервуарного парка. Огнем было охвачено более 20 емкостей объемом по 200 кубометров каждая из 30 имеющихся. Кроме того, беспилотники уничтожили несколько железнодорожных цистерн, промежуточную заправочную емкость и эстакаду для слива и налива, что существенно повредило инфраструктуру терминала. Общая площадь возгорания достигла примерно 3000 квадратных метров.

