Вибух у Гатчині — виникла велика пожежа на підприємстві

Сильна пожежа у Гатчині. Фото: росЗМІ

В Росії, у Гатчині Ленінградської області, сталася масштабна пожежа на території промислової зони. За повідомленнями МНС Росії, вогонь охопив спочатку 1 600 квадратних метрів двоповерхової цегляної будівлі, а згодом площа пожежі збільшилася до 1 900 квадратних метрів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Інформація про постраждалих наразі відсутня, причини займання встановлюються.

Місцеві жителі стверджують, що перед початком пожежі чули глухі вибухи. Навіть під час гасіння вогню було чути звуки детонації. Величезні стовпи диму видно за кілька кілометрів від місця події.

Інцидент стався на вулиці Індустріальній, де розташовані кілька підприємств, серед яких "Інгрія Тех", що спеціалізується на продажу панельних покриттів і лакофарбових виробів, завод з переробки риби "Адміралъ" та Гатчинський СКК, який випускає панелі для будівництва житлових і адміністративних будівель.

На місці події працюють екстрені служби, які намагаються ліквідувати пожежу та з'ясувати її причини.

Нагадаємо, нещодавно під Енгельсом горіла нафтобаза. Також в Росії на роз'їзді Тихоокеанської залізниці зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям.