Взрыв в Гатчине — возник крупный пожар на предприятии

Сильный пожар в Гатчине. Фото: росСМИ

В России, в Гатчине Ленинградской области, произошел масштабный пожар на территории промышленной зоны. По сообщениям МЧС России, огонь охватил сначала 1 600 квадратных метров двухэтажного кирпичного здания, а впоследствии площадь пожара увеличилась до 1 900 квадратных метров.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Информация о пострадавших пока отсутствует, причины возгорания устанавливаются.

Местные жители утверждают, что перед началом пожара слышали глухие взрывы. Даже во время тушения огня были слышны звуки детонации. Огромные столбы дыма видны за несколько километров от места происшествия.

Инцидент произошел на улице Индустриальной, где расположены несколько предприятий, среди которых "Ингрия Тех", специализирующаяся на продаже панельных покрытий и лакокрасочных изделий, завод по переработке рыбы "Адмиралъ" и Гатчинский СКК, выпускающий панели для строительства жилых и административных зданий.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые пытаются ликвидировать пожар и выяснить его причины.

Напомним, недавно под Энгельсом горела нефтебаза. Также в России на разъезде Тихоокеанской железной дороги сошли с рельсов 39 вагонов с углем.