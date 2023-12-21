В Росії під військкоматом на чоловіків звалилася брила льоду — є загиблий

Льодяна брила. Ілюстративне фото: poltava.to

У російських Люберцях Московського міського округу біля військкомату на людей впала льодяна брила, внаслідок чого одному з чоловіків від удару зверху зламало хребет. Відомо, що сьогодні він помер у лікарні.

По це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Падіння брили льоду біля військкомату в Люберцях

"Помер потерпілий від падіння крижаної брили з військкомату в Люберцях. 34-річний чоловік помер близько п'ятої ранку в реанімації, не приходячи до свідомості", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок падіння льодяної брили йому зламало хребет у районі попереку.

Військкомат у Люберцях, де впала льодяна брила. Фото: росЗМІ

Зазначимо, що сьогодні вранці з даху Люберецького військкомату на голови людей, які стояли в черзі, зійшов лід. Відомо ще про трьох постраждалих — двоє з них відмовилися від госпіталізації, жінка з пробитою головою в стані середньої тяжкості перебуває в лікарні.

Нагадаємо, що росіяни розпочали масову мобілізацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Кожен мешканець міста змушений стати на військовий облік.

Крім того, за даними розвідки США, Росія вже втратила 87% від загальної кількості сухопутних військ, що були до початку вторгнення в Україну. Також було знищено дві третини російських танків.