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У Запоріжжі ТЦК допомогло уникнути мобілізації 300 чоловікам — скільки просили за "послугу"

20 грудня 2023 13:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Запоріжжі ТЦК допомогло уникнути мобілізації 300 чоловікам — скільки просили за "послугу"
ДБР проводить розслідування у ТЦК у Запоріжжі. Фото: ДБР
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від призову у Запоріжжі. Механізм ухилення організував начальник одного із ТЦК, а "послугою" встигли скористатися 300 чоловіків.

Про це повідомляє ДБР.

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Схема ухилення від мобілізації у Запоріжжі

У повідомленні йдеться, що начальник місцевого ТЦК та СП разом із трьома своїми підлеглими пропонували військовозобов'язаним комплекс послуг, які дозволяють уникнути військової служби.

Ухилянти були зареєстровані в районі, де розташовується військкомат. Після цього їх вносили до відповідних списків та надавали їм фальсифіковані медичні довідки, необхідні для проходження військово-лікарської комісії та отримання звільнення від військової служби.

Скільки ухилянти платили за "послугу" ТЦК

З наведених даних випливає, що з 2022 по 2023 рік понад 300 осіб змогли ухилитися від призову на військову службу за допомогою цієї схеми. Орієнтовна ціна послуг, що пропонуються, варіювалася від двох до трьох тисяч доларів за кожного ухиліста.

Співробітники ДБР провели обшуки у будинках та на робочих місцях посадових осіб місцевого ТЦК та СП.

Нагадаємо, що на Чернівецькій області затримали організатора злочинної схеми, який обіцяв переправити ухилянтів до Румунії за межами офіційних пунктів пропуску, через ліс. Свої "послуги" він оцінював майже у 8 тисяч доларів.

Також, нещодавно на Одещині затримали ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови за 100 тисяч гривень.

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