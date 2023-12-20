В Запорожье ТЦК помогло избежать мобилизации 300 мужчинам — сколько просили за "услугу"

ГБР проводит расследование в ТЦК в Запорожье. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.

Об этом сообщает ГБР.

Читайте также:

Схема уклонения от мобилизации в Запорожье

В сообщении говорится, что начальник местного ТЦК и СП вместе с тремя своими подчиненными предлагали военнообязанным комплекс услуг, позволяющих избежать военной службы.

Уклонисты были зарегистрированы в районе, где располагается военкомат. После этого их вносили в соответствующие списки и предоставляли им фальсифицированные медицинские справки, необходимые для прохождения военно-врачебной комиссии и получения освобождения от военной службы.

Сколько уклонисты платили за "услугу" ТЦК

Из представленных данных следует, что с 2022 по 2023 год более 300 человек смогли уклониться от призыва на военную службу с помощью этой схемы. Примерная цена предлагаемых услуг варьировалась от двух до трех тысяч долларов за каждого уклониста.

Сотрудники ГБР провели обыски в домах и на рабочих местах должностных лиц местного ТЦК и СП.

Напомним, что в Черновицкой области задержали организатора преступной схемы, который обещал переправить уклонистов в Румынию за пределами официальных пунктов пропуска, через лес. Свои "услуги" он оценивал почти в 8 тысяч долларов.

Также, недавно в Одесской области задержали уклонистов, которые пытались бежать в Молдову за 100 тысяч гривен.