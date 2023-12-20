Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Запорожье ТЦК помогло избежать мобилизации 300 мужчинам — сколько просили за "услугу" arrow

В Запорожье ТЦК помогло избежать мобилизации 300 мужчинам — сколько просили за "услугу"

20 декабря 2023 13:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Запорожье ТЦК помогло избежать мобилизации 300 мужчинам — сколько просили за "услугу"
ГБР проводит расследование в ТЦК в Запорожье. Фото: ГБР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.

Об этом сообщает ГБР.

Читайте также:

Схема уклонения от мобилизации в Запорожье

В сообщении говорится, что начальник местного ТЦК и СП вместе с тремя своими подчиненными предлагали военнообязанным комплекс услуг, позволяющих избежать военной службы.

Уклонисты были зарегистрированы в районе, где располагается военкомат. После этого их вносили в соответствующие списки и предоставляли им фальсифицированные медицинские справки, необходимые для прохождения военно-врачебной комиссии и получения освобождения от военной службы.

Сколько уклонисты платили за "услугу" ТЦК

Из представленных данных следует, что с 2022 по 2023 год более 300 человек смогли уклониться от призыва на военную службу с помощью этой схемы. Примерная цена предлагаемых услуг варьировалась от двух до трех тысяч долларов за каждого уклониста.

Сотрудники ГБР провели обыски в домах и на рабочих местах должностных лиц местного ТЦК и СП.

Напомним, что в Черновицкой области задержали организатора преступной схемы, который обещал переправить уклонистов в Румынию за пределами официальных пунктов пропуска, через лес. Свои "услуги" он оценивал почти в 8 тысяч долларов.

Также, недавно в Одесской области задержали уклонистов, которые пытались бежать в Молдову за 100 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме