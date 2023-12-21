В России под военкоматом на мужчин свалилась глыба льда — есть погибший

Ледяная глыба. Иллюстративное фото: poltava.to

В российских Люберцах Московского городского округа возле военкомата на людей упала ледяная глыба, в результате чего одному из мужчин от удара сверху сломало позвоночник. Известно, что сегодня он скончался в больнице.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Умер пострадавший от падения ледяной глыбы из военкомата в Люберцах. 34-летний мужчина скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.

Известно, что в результате падения ледяной глыбы ему сломало позвоночник в районе поясницы.

Военкомат в Люберцах, где упала ледяная глыба. Фото: росСМИ

Отметим, что сегодня утром с крыши Люберецкого военкомата сошел лед на головы стоящих в очереди людей. Известно об еще трех пострадавших — двое с них отказались от госпитализации, женщина с пробитой головой в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Напомним, что россияне приступили к массовой мобилизации во временно оккупированном Мелитополе. Каждый житель города вынужден стать на военный учет.

Кроме того, по данным разведки США, Россия уже потеряла 87% общего количества сухопутных войск, которые были до начала вторжения в Украину. Также были уничтожены две трети российских танков.