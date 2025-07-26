В Росії на аеродромі Армавір згорів Су-27

В Росії на військовому аеродромі знищено винищувач СУ-27 — відео
У ніч проти 26 липня на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю згорів навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ Су-27УБ. Крім того, у населених пунктах поблизу аеродрому немає зв'язку.
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України у суботу, 26 липня, в Telegram.
Пожежа на аеродромі РФ — відео знищення Су-27
В українській розвідці повідомили, що в ніч з 25 на 26 липня на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю Росії запалав навчально-бойовий винищувач Збройних сил країни-агресорки Су-27УБ.
За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому — відсутній.
За даними ГУР, аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.
"Спротив кремлівському режиму всередині Росії — зростає. ГУР МО України нагадує — кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", — наголосили в українській розвідці.
Нагадаємо, що у Росії в низці областей в ніч проти п'ятниці, 25 липня, лунали вибухи — безпілотники атакували стратегічні об'єкти ворога.
Раніше ми інформували, що бійці підрозділу "Шаманбат" ГУР МОУ розбили групу російських штурмовиків.
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