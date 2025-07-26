В России на аэродроме Армавир сгорел Су-27

Пожар на аэродроме РФ. Иллюстративное фото: соцсети

В ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" Краснодарского края сгорел учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ Су-27УБ. Кроме того, в населенных пунктах вблизи аэродрома нет связи.

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины в субботу, 26 июля, в Telegram.

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В украинской разведке сообщили, что в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" Краснодарского края России загорелся учебно-боевой истребитель Вооруженных сил страны-агрессора Су-27УБ.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома — отсутствует.

По данным ГУР, аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет. ГУР МО Украины напоминает — каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", — отметили в украинской разведке.

Напомним, что в России в ряде областей в ночь на пятницу, 25 июля, раздавались взрывы — беспилотники атаковали стратегические объекты врага.

Ранее мы информировали, что бойцы подразделения "Шаманбат" ГУР МОУ разбили группу российских штурмовиков.