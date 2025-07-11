Дрони атакували авіазавод РСК МіГ у Підмосков’ї

В Росії БпЛА атакували завод, де виготовляють МіГ-23 та Міг-29
В Росії у ніч проти 11 липня безпілотники атакували Луховицький авіаційний завод імені П. А. Вороніна, розташований у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, кілька дронів влучили безпосередньо по території підприємства.
Про це стало відомо із соцмереж, куди росіяни масово публікували фото та відео вибухів на заводі.
У Підмосков'ї дрони атакували Луховицький авіазавод
ЛАЗ ім. Вороніна входить до структури ПАТ "РСК МіГ", що, своєю чергою, є частиною Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), контрольованої держкорпорацією "Ростех".
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Підприємство має стратегічне значення для військово-промислового комплексу — воно спеціалізується на виробництві, складанні та модернізації бойових літаків, зокрема винищувачів серій МіГ-29, МіГ-23, МіГ-29К/КУБ та МіГ-29М/М2.
Завод також займається капітальним ремонтом і подовженням ресурсу літальних апаратів, має власний випробувальний полігон і злітну смугу.
Наразі російські відомства та ЗМІ не коментували офіційно дану ситуацію.
Нагадаємо, нещодавно БпЛА атакували хімічний завод в Росії.
Також вибухи лунали у Москві через атаку дронів. Російські аеропорти були змушені призупинити роботу.
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