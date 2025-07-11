Дрони атакували авіазавод РСК МіГ у Підмосков’ї

Спалахи в небі від вибухів. Фото: кадр з відео

В Росії у ніч проти 11 липня безпілотники атакували Луховицький авіаційний завод імені П. А. Вороніна, розташований у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, кілька дронів влучили безпосередньо по території підприємства.

Про це стало відомо із соцмереж, куди росіяни масово публікували фото та відео вибухів на заводі.

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Розташування заводу. Фото: скриншот

ЛАЗ ім. Вороніна входить до структури ПАТ "РСК МіГ", що, своєю чергою, є частиною Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), контрольованої держкорпорацією "Ростех".

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Підприємство має стратегічне значення для військово-промислового комплексу — воно спеціалізується на виробництві, складанні та модернізації бойових літаків, зокрема винищувачів серій МіГ-29, МіГ-23, МіГ-29К/КУБ та МіГ-29М/М2.

Завод також займається капітальним ремонтом і подовженням ресурсу літальних апаратів, має власний випробувальний полігон і злітну смугу.

Наразі російські відомства та ЗМІ не коментували офіційно дану ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно БпЛА атакували хімічний завод в Росії.

Також вибухи лунали у Москві через атаку дронів. Російські аеропорти були змушені призупинити роботу.