По Краснозаводському хімзаводу в Московській області вдарили дрони

Момент вибуху після влучання дрона. Фото: кадр з відео

Вранці 7 липня у підмосковному Краснозаводську в Росії було зафіксовано вибухи внаслідок атаки безпілотників. За попередньою інформацією, ціллю удару міг стати Краснозаводський хімічний завод, відомий як один із ключових виробників промислової та військової хімії в регіоні.

Про це Новини.LIVE стало відомо із соцмереж, де росіяни публікували фото та відео прильотів.

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Місцеві ресурси повідомляють про влучання щонайменше десяти дронів по території підприємства.

Також надходять дані про "прильоти", однак точна кількість та наслідки поки не уточнюються.

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АТ "Краснозаводський хімічний завод" спеціалізується на виготовленні артилерійських зарядiв, вибухових речовин і хімічних компонентів для боєприпасів, що може пояснювати його потенційне стратегічне значення як цілі для ударів.

Карта місце розташування заводу. Фото: скриншот

Офіційні коментарі від представників заводу чи влади наразі відсутні. В Міноборони РФ натомість повідомили про збиття 91 безпілотника над територією Росії в різних регіонах.

Листування користувачів. Фото: скриншот

Листування користувачів в коментарях. Фото: скриншот

Цікаво, що в коментарях деяких груп міста користувачі обговорюють, що вибухи та прямі влучання по заводу таки були і побоюються, що можливий хімічний вибух.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували завод в Чебоксарах, який спеціалізувався на виготовленні запчастин до дронів та ракет.

Також у Борисоглєбську в Росії під атакою опинився аеродром.