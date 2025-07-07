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Безпілотники атакували хімзавод у Підмосков’ї — фото та відео

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Дата публікації: 7 липня 2025 07:32
По Краснозаводському хімзаводу в Московській області вдарили дрони
Момент вибуху після влучання дрона. Фото: кадр з відео

Вранці 7 липня у підмосковному Краснозаводську в Росії було зафіксовано вибухи внаслідок атаки безпілотників. За попередньою інформацією, ціллю удару міг стати Краснозаводський хімічний завод, відомий як один із ключових виробників промислової та військової хімії в регіоні.

Про це Новини.LIVE стало відомо із соцмереж, де росіяни публікували фото та відео прильотів.

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Місцеві ресурси повідомляють про влучання щонайменше десяти дронів по території підприємства.

Також надходять дані про "прильоти", однак точна кількість та наслідки поки не уточнюються.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику 18+!

АТ "Краснозаводський хімічний завод" спеціалізується на виготовленні артилерійських зарядiв, вибухових речовин і хімічних компонентів для боєприпасів, що може пояснювати його потенційне стратегічне значення як цілі для ударів.

Краснозаводський хімзавод
Карта місце розташування заводу. Фото: скриншот

Офіційні коментарі від представників заводу чи влади наразі відсутні. В Міноборони РФ натомість повідомили про збиття 91 безпілотника над територією Росії в різних регіонах.

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Листування користувачів. Фото: скриншот
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Листування користувачів в коментарях. Фото: скриншот

Цікаво, що в коментарях деяких груп міста користувачі обговорюють, що вибухи та прямі влучання по заводу таки були і побоюються, що можливий хімічний вибух.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували завод в Чебоксарах, який спеціалізувався на виготовленні запчастин до дронів та ракет.

Також у Борисоглєбську в Росії під атакою опинився аеродром

завод безпілотники дрони хімічний завод Росія атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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