По Краснозаводскому химзаводу в Московской области ударили дроны

Момент взрыва после попадания дрона. Фото: кадр из видео

Утром 7 июля в подмосковном Краснозаводске в России были зафиксированы взрывы в результате атаки беспилотников. По предварительной информации, целью удара мог стать Краснозаводской химический завод, известный как один из ключевых производителей промышленной и военной химии в регионе.

Об этом Новини.LIVE стало известно из соцсетей, где россияне публиковали фото и видео "прилетов".

Реклама

Читайте также:

В Краснозаводске раздавались мощные взрывы возле химзавода

Местные ресурсы сообщают о попадании по меньшей мере десяти дронов по территории предприятия.

Также поступают данные о "прилетах", однако точное количество и последствия пока не уточняются.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику 18+!

АО "Краснозаводской химический завод" специализируется на изготовлении артиллерийских зарядов, взрывчатых веществ и химических компонентов для боеприпасов, что может объяснять его потенциальное стратегическое значение как цели для ударов.

Карта местоположения завода. Фото: скриншот

Официальные комментарии от представителей завода или властей пока отсутствуют. В Минобороны РФ зато сообщили о сбитии 91 беспилотника над территорией России в разных регионах.

Переписка пользователей. Фото: скриншот

Переписка пользователей в комментариях. Фото: скриншот

Интересно, что в комментариях некоторых групп города пользователи обсуждают, что взрывы и прямые попадания по заводу таки были и опасаются, что возможен химический взрыв.

Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали завод в Чебоксарах, который специализировался на изготовлении запчастей к дронам и ракет.

Также в Борисоглебске в России под атакой оказался аэродром.