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Главная Новости дня Беспилотники атаковали химзавод в Подмосковье — фото и видео

Беспилотники атаковали химзавод в Подмосковье — фото и видео

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Дата публикации 7 июля 2025 07:32
По Краснозаводскому химзаводу в Московской области ударили дроны
Момент взрыва после попадания дрона. Фото: кадр из видео

Утром 7 июля в подмосковном Краснозаводске в России были зафиксированы взрывы в результате атаки беспилотников. По предварительной информации, целью удара мог стать Краснозаводской химический завод, известный как один из ключевых производителей промышленной и военной химии в регионе.

Об этом Новини.LIVE стало известно из соцсетей, где россияне публиковали фото и видео "прилетов".

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Местные ресурсы сообщают о попадании по меньшей мере десяти дронов по территории предприятия.

Также поступают данные о "прилетах", однако точное количество и последствия пока не уточняются.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику 18+!

АО "Краснозаводской химический завод" специализируется на изготовлении артиллерийских зарядов, взрывчатых веществ и химических компонентов для боеприпасов, что может объяснять его потенциальное стратегическое значение как цели для ударов.

Краснозаводський хімзавод
Карта местоположения завода. Фото: скриншот

Официальные комментарии от представителей завода или властей пока отсутствуют. В Минобороны РФ зато сообщили о сбитии 91 беспилотника над территорией России в разных регионах.

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Переписка пользователей. Фото: скриншот
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Переписка пользователей в комментариях. Фото: скриншот

Интересно, что в комментариях некоторых групп города пользователи обсуждают, что взрывы и прямые попадания по заводу таки были и опасаются, что возможен химический взрыв.

Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали завод в Чебоксарах, который специализировался на изготовлении запчастей к дронам и ракет.

Также в Борисоглебске в России под атакой оказался аэродром.

завод беспилотники дроны химический завод Россия атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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