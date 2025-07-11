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Главная Новости дня В России БпЛА атаковали завод, где изготавливают МиГ-23 и МиГ-29

В России БпЛА атаковали завод, где изготавливают МиГ-23 и МиГ-29

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 08:33
Дроны атаковали авиазавод РСК МиГ в Подмосковье
Вспышки в небе от взрывов. Фото: кадр из видео

В России в ночь на 11 июля беспилотники атаковали Луховичский авиационный завод имени П. А. Воронина, расположенный в Подмосковье. По предварительной информации, несколько дронов попали непосредственно по территории предприятия.

Об этом стало известно из соцсетей, куда россияне массово публиковали фото и видео взрывов на заводе.

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Расположение завода. Фото: скриншот

ЛАЗ им. Воронина входит в структуру ПАО "РСК МиГ", которое, в свою очередь, является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), контролируемой госкорпорацией "Ростех".

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Предприятие имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса — оно специализируется на производстве, сборке и модернизации боевых самолетов, в частности истребителей серий МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Завод также занимается капитальным ремонтом и продлением ресурса летательных аппаратов, имеет собственный испытательный полигон и взлетную полосу.

Сейчас российские ведомства и СМИ не комментировали официально данную ситуацию.

Напомним, недавно БпЛА атаковали химический завод в России.

Также взрывы раздавались в Москве из-за атаки дронов. Российские аэропорты были вынуждены приостановить работу.

пожар взрыв завод дроны Россия БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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