Чи воюють військові КНДР в Україні — відповідь ОТУ "Харків"

Військові КНДР. Фото: kcna.kp

Оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало інформацію про наявність військових КНДР на території Харківської області.

Про це повідомили в Telegram ОТУ "Харків" у п'ятницю, 22 листопада.

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У повідомленні йдеться, що заява про присутність північнокорейських військових на території Харківської області не відповідає дійсності. Зазначається, що особа, яка повідомила цю інформацію, не є офіційним спікером ОТУ "Харків" та коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції.

"Закликаємо представників ЗМІ та громадськість оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ОТУ "Харків" про присутність військових КНДР. Фото: скриншот

В ОТУ "Харків" додали, що оперативна обстановка на Харківському напрямку не зазнала суттєвих змін. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов повідомив, що в Курській області Росії перебувають семеро північнокорейських генералів. Російські військові втрачають здатність управляти військами без чітких вказівок командирів.

За даними ЗМІ, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.